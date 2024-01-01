Максим Артамонов В спецоперации на Украине убили военнослужащего из Прикамья Максима Сарайкина-Банару Его похоронят 19 января Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Березников Максим Сарайкин-Банару. Об этом сообщается на официальной странице администрации Березников ВКонтакте.

Сколько ему было лет и как он погиб, местные власти не уточнили.

Прощание с погибшим состоится 19 января в местном Культурно-деловом центре. Начало гражданской панихиды в 11:00.

Администрация Березников выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

Как ранее писал «Новый компаньон», сегодня, 18 января, в Барде похоронили сержанта Ильгиза Шарипова, который погиб во время специальной военной операции на территории Украины. Обстоятельства смерти чиновники не разглашают.

Церемония прощания состоялась в здании Бардымского центра культуры и досуга. В митинге приняли участие краевые и местные чиновники, представители районного военкомата, депутаты, ветераны, представители общественных организаций, родные и близкие военнослужащего.

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