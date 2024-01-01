Максим Артамонов В Барде похоронили участника СВО Ильгиза Шарипова Он погиб на прошлой неделе в возрасте 36 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Как сообщает администрация Бардымского муниципального округа Пермского края на официальной странице ВКонтакте, 18 января в Барде похоронили сержанта Ильгиза Шарипова, который погиб во время специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. Обстоятельства смерти не разглашаются.

Церемония прощания состоялась в здании Бардымского центра культуры и досуга. В митинге приняли участие краевые и местные чиновники, представители районного военкомата, депутаты, ветераны, представители общественных организаций, родные и близкие военнослужащего.

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Ильгиз Шарипов родился 9 апреля 1987 года. После окончания начальной школы поступил в кадетскую школу в Перми. Затем получил образование по специальности «тракторист-машинист» в Бардымском филиале краевого политехнического колледжа.

После срочной службы в армии остался служить по контракту. С ноября 2022 года поступил на контрактную службу для участия в СВО, служил гранатомётчиком стрелкового батальона.

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Ильгиз Шарипов погиб 9 января 2024 года в зоне боевых действий. У него осталась жена.

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