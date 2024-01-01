Максим Артамонов В Прикамье почти тонну томатов, апельсинов и хурмы раздавили трактором У сельхозпродукции не было маркировки и сопроводительных документов Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) было уничтожено 938 кг томатов, апельсинов и хурмы неизвестного происхождения. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 17 января сотрудники Россельхознадзора и представители таможенных органов, транспортной прокуратуры региона провели проверку по выявлению и пресечению оборота запрещённой к ввозу на территорию РФ сельхозпродукции.

В частности, на территории оптового продовольственного рынка было обнаружено 938 кг томатов, апельсинов и хурмы в ящиках без маркировки и сопроводительных документов.

Поскольку определить страну происхождения продукции и легальность ввоза на территорию РФ не представлялось возможным, её решили уничтожить на полигоне ТБО, заявили в надзорном ведомстве.

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