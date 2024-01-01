Алёна Бронникова В СКР рассказали, почему погиб младенец, которого пьяная пермячка покормила грудью В его крови спирт не был обнаружен Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи рассказали о возможной причине смерти новорождённого младенца в Санкт Петербурге, который скончался после кормления грудью. Мать ребёнка перед этим употребляла алкоголь.

Сайту perm.aif.ru в СУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что ребёнок умер не от спирта — в его крови вещество не было обнаружено. Предположительно, причиной гибели стал синдром внезапной детской смерти.

Погибшему было всего пять дней. Как рассказала его мать, 36-летняя пермячка, 9 января она покормила ребёнка около часа ночи. Через три часа женщина обнаружила, что он не дышит. Родители вызвали медиков, но спасти его не удалось.

По предварительным данным, новорождённый был третьим ребёнком в семье. Двоим другим детям — один год и 17 лет. Сейчас обстоятельства смерти выясняют СК и правоохранительные органы. Мальчика выписали из роддома и передали матери за день до его смерти. Известно, что малыш родился с патологией мозга.

Отец детей живёт в Перми. Ранее он был судим.

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