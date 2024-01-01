Максим Артамонов Умер младенец, которого пьяная мать из Перми покормила грудью Ребёнку было всего пять дней Поделиться Твитнуть

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга скончался младенец, которому было всего пять дней. Накануне его покормила грудью мать, употреблявшая перед этим алкоголь. Происшествие случилось в ночь на 9 января. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По словам Екатерины из Перми, 36-летней матери погибшего ребёнка, она покормила новорождённого грудью около часу ночи. Через три часа женщина обнаружила, что он не дышит. Утром родители младенца вызвали медиков, однако спасти его не удалось. Как выяснилось, женщина перед кормлением употребляла алкоголь.

По предварительным данным, новорождённый был третьим ребёнком в семье. Двоим другим детям — один год и 17 лет.

Как уточняет telegram-канал Mash на Мойке, сейчас обстоятельства смерти только что выписанного из роддома мальчика выясняют СК и правоохранительные органы. За день до смерти ребёнок был выписан из роддома и передан матери. Кроме того, сообщается, что малыш родился с патологией мозга.

По информации издания «Петроград», отец детей живёт в Перми. Ранее он был судим.

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