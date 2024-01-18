Екатерина Артёмова Суд в Перми рассматривает уголовное дело в отношении чиновницы краевого минздрава Марина Барова обвиняется в превышении полномочий при поставках СИЗ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Ленинского районного суда Перми

В Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение уголовного делу в отношении директора краевого ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» Марины Баровой, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу суда.

ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» — казённое учреждение, подведомственное министерству здравоохранения Пермского края. Основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Периодически учреждение выступает заказчиком при организации госзакупок для нужд министерства.

Уголовное дело в отношении Марины Баровой было возбуждено в июле 2023 года. В конце декабря дело поступило в суд. По версии следствия, в ноябре 2020 года краевой минздрав для борьбы c распространением коронавирусной инфекции заключил договор с ООО «МедЛайт» на поставку одноразовых медицинских шапочек. Директор ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» не обеспечила надлежащую процедуру и не провела экспертизу шапочек. Подрядчику было перечислено 2,7 млн руб., однако поставленные изделия оказались незарегистрированными и фальсифицированными.

Также Барова не проверила качество поставленных медицинских халатов в количестве 700 тыс. штук и комплектов защитной одежды в количестве 57,5 тыс. штук. Зная о недоброкачественности продукции, чиновница, тем не менее, подписала счета на оплату. Общая сумма ущерба, причинённого министерству, превысила 71 млн руб.

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