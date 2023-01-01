Алёна Бронникова В отношении директора казённого учреждения Прикамья возбуждено уголовное дело Обвиняемой инкриминируют превышение полномочий Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

С декабря 2020-го по январь 2021 года одному из государственных казённых учреждений Пермского края были поставлены медицинские шапочки на сумму более 2,3 млн руб. По данным краевого следственного комитета, средства индивидуальной защиты сопровождались фиктивной документацией об изготовителе.

«Подозреваемая, являясь директором казённого учреждения, превышая свои должностные полномочия, будучи обязанной организовать экспертизу поставленного товара, самоустранилась от приёмки медицинских изделий и не организовала надлежащую процедуру их приёма. В связи с чем, фальсифицированные и незарегистрированные медицинские изделия были приняты с нарушением установленных требований», — сообщается на сайте ведомства.

Данные изделия могли представлять угрозу жизни и здоровью медицинских работников и пациентов, их изъяли из оборота. Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медицинских изделий). Директор учреждения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Источники «Коммерсантъ-Прикамье» сообщают, что речь может идти о директоре краевого Финансово-хозяйственного управления Марине Баровой. Экс-руководитель контрактной службы ГКБ им. Гринберга возглавила учреждение в конце 2020 года.





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