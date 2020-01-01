Елена Лодыгина журналист Экс-руководитель контрактной службы ГКБ им. Гринберга возглавила ФХУ Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», бывший руководитель контрактной службы городской клинической больницы им. Гринберга Марина Барова стала директором Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Пермского края. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения и пояснили, что она работает в этой должности вторую неделю.

Напомним, в ноябре в Пермском крае сменился министр здравоохранения. На эту должность была назначена бывший главный врач ГКБ им. Гринберга Анастасия Крутень.

ФХУ является подведомственным учреждением краевого минздрава и занимается закупкой медицинского оборудования и расходных материалов для больниц региона. Основными поставщиками являются ООО «Ньюмедтех» (заключены шесть контрактов на 644,6 млн руб.), ООО «Медлайт» (три контракта на 434,5 млн руб.), АО «Сорбент» (восемь контрактов на 279,7 млн руб.) и ООО «Стройсервис» (пять контрактов на 227,1 млн руб.)

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