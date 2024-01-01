Олег Антонов Торговые центры Перми проверяют кинологи с собаками Поделиться Твитнуть

кинологи с собаками осмотрели ТРК "Семья"

Как стало известно «Новому компаньону», торговые центры Перми будут проверены кинологами. Специалисты вместе со служебными собаками 18 января побывали в ТРК «Семья». Они обследовали все помещения торгово-развлекательного центра. При этом эвакуация посетителей не проводилась. Взрывных устройств не обнаружено.

Такие же осмотры планируются в других торговых центрах города, сообщил источник издания.

На запрос "Нового компаньона", в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что сотрудники полиции, в рамках повседневной служебной деятельности, осуществляют охрану общественного порядка.

Напомним, вечером 14 января в минтербез региона поступили сообщения с угрозами о минирования школ и торговых центров Перми. О фактах анонимных сигналов были проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, приняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Сообщалось, что в ночь на 15 января были дополнительно проверены все школы, с понедельника в учебных заведениях усилили пропускной режим. Сообщалось, что на неделе сигналы о якобы заложенных бомбах поступали в школы №136 и 42. В последней проверка сообщений проводилась без эвакуации школьников и персонала.

В минтербезе призвали горожан ориентироваться только на официальные источники информации и соблюдать спокойствие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.