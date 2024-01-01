Олег Антонов
Торговые центры Перми проверяют кинологи с собаками
Как стало известно «Новому компаньону», торговые центры Перми будут проверены кинологами. Специалисты вместе со служебными собаками 18 января побывали в ТРК «Семья». Они обследовали все помещения торгово-развлекательного центра. При этом эвакуация посетителей не проводилась. Взрывных устройств не обнаружено.
Такие же осмотры планируются в других торговых центрах города, сообщил источник издания.
На запрос "Нового компаньона", в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что сотрудники полиции, в рамках повседневной служебной деятельности, осуществляют охрану общественного порядка.
Напомним, вечером 14 января в минтербез региона поступили сообщения с угрозами о минирования школ и торговых центров Перми. О фактах анонимных сигналов были проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, приняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
Сообщалось, что в ночь на 15 января были дополнительно проверены все школы, с понедельника в учебных заведениях усилили пропускной режим. Сообщалось, что на неделе сигналы о якобы заложенных бомбах поступали в школы №136 и 42. В последней проверка сообщений проводилась без эвакуации школьников и персонала.
В минтербезе призвали горожан ориентироваться только на официальные источники информации и соблюдать спокойствие.
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