Алёна Бронникова
Бомбоубежище свинокомплекса в Пермском крае передано государству
Имущество предприятия планируют реализовать на торгах
В ведение территориального управления Росимущества перешли объекты гражданской обороны, которые находились в ответственности руководства Пермского свинокомплекса. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Прикамья.
Согласно информации ведомства, изначально Росимущество отказалось принимать у компании-банкрота бомбоубежище и 320 противогазов, ссылаясь на то, что данное имущество было передано по договору под полную ответственность АО, и разорвать правоотношения в одностороннем порядке невозможно. Чтобы решить вопрос, конкурсный управляющий процедурой банкротства Илья Зуйкин обратился в суд.
«В связи с тем, что бомбоубежище является имуществом, изъятым из гражданского оборота, оно не может быть включено в конкурсную массу должника и должно быть передано его собственнику. Исходя из этого, слуги Фемиды посчитали необоснованным отказ территориального управления Росимущества и обязали принять всё имущество у организации-банкрота в установленный законом срок», — рассказали в ГУ ФССП по Пермскому краю.
Решение поступило в отделы Ленинского и Индустриального районов Перми. Приставы предупредили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за его неисполнение, и Росимущество своевременно приняло в собственность объекты недвижимости и индивидуальной защиты. Производство было окончено фактическим исполнением.
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