Алёна Бронникова Бомбоубежище свинокомплекса в Пермском крае передано государству Имущество предприятия планируют реализовать на торгах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ведение территориального управления Росимущества перешли объекты гражданской обороны, которые находились в ответственности руководства Пермского свинокомплекса. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Прикамья.

Согласно информации ведомства, изначально Росимущество отказалось принимать у компании-банкрота бомбоубежище и 320 противогазов, ссылаясь на то, что данное имущество было передано по договору под полную ответственность АО, и разорвать правоотношения в одностороннем порядке невозможно. Чтобы решить вопрос, конкурсный управляющий процедурой банкротства Илья Зуйкин обратился в суд.

«В связи с тем, что бомбоубежище является имуществом, изъятым из гражданского оборота, оно не может быть включено в конкурсную массу должника и должно быть передано его собственнику. Исходя из этого, слуги Фемиды посчитали необоснованным отказ территориального управления Росимущества и обязали принять всё имущество у организации-банкрота в установленный законом срок», — рассказали в ГУ ФССП по Пермскому краю.

Решение поступило в отделы Ленинского и Индустриального районов Перми. Приставы предупредили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за его неисполнение, и Росимущество своевременно приняло в собственность объекты недвижимости и индивидуальной защиты. Производство было окончено фактическим исполнением.

АО «Пермский свинокомплекс» находится в собственности региона — единственным учредителем предприятия является краевое минагро. Производственные мощности свинокомплекса расположены в посёлке Майском (Краснокамский городской округ). В апреле 2022 года АО было признано банкротом. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб. Весь производственно-технологический комплекс АО продаётся единым лотом. Ранее он уже четырежды выставлялся на торги в форме открытого аукциона, но покупателей на актив так и не нашлось. В декабре очередные торги были приостановлены

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