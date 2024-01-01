Хоккеиста из Перми обвинили в расовой дискриминации За поступок форварда «Молота» извинился тренер Поделиться Твитнуть

Егор Манин

ХК «Молот»

Форвард пермского ХК «Молот» Егор Манин в матче с казанским «Барсом», состоявшемся 17 января в столице Татарстана, был удалён с поля за расовую дискриминацию. Именно такое объявление сделала диктор на стадионе, — пишет sports.ru.

Случилось это в третьем периоде, когда пермяки, забив шайбу, пытались развить успех.

«Эмоции немного захлестнули Егора Манина, который вступил в словесную перепалку с игроками казанской команды и был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры», — сообщили о произошедшем в пресс-службе пермского клуба. По данным издания «Спорт-Экспресс», Манин назвал хоккеиста «Барса» Ислама Гарайшина «чуркой».

После матча главный тренер «Молота» Павел Зубов извинялся за поступок своего игрока: «Это не красит ни команду, ни его самого. Проведём воспитательную работу, и впредь, думаю, подобного не будет».

Напомним, накануне «Молот» победил «Барс» со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 49 минуте Артёмом Науменко в тот момент, когда пермская хоккейная команда играла в большинстве.

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