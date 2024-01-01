Хоккеиста из Перми обвинили в расовой дискриминации
За поступок форварда «Молота» извинился тренер
Форвард пермского ХК «Молот» Егор Манин в матче с казанским «Барсом», состоявшемся 17 января в столице Татарстана, был удалён с поля за расовую дискриминацию. Именно такое объявление сделала диктор на стадионе, — пишет sports.ru.
Случилось это в третьем периоде, когда пермяки, забив шайбу, пытались развить успех.
«Эмоции немного захлестнули Егора Манина, который вступил в словесную перепалку с игроками казанской команды и был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры», — сообщили о произошедшем в пресс-службе пермского клуба. По данным издания «Спорт-Экспресс», Манин назвал хоккеиста «Барса» Ислама Гарайшина «чуркой».
После матча главный тренер «Молота» Павел Зубов извинялся за поступок своего игрока: «Это не красит ни команду, ни его самого. Проведём воспитательную работу, и впредь, думаю, подобного не будет».
Напомним, накануне «Молот» победил «Барс» со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 49 минуте Артёмом Науменко в тот момент, когда пермская хоккейная команда играла в большинстве.
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