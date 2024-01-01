Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл «Барс»
Всё решила одна шайба в матче
Очередной выездной поединок в чемпионате ВХЛ пермский «Молот» провёл в Казани. Соперником выступил местный «Барс». Игра получилась упорной, несмотря на то что команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы. Пермская хоккейная дружина шла третьей, а казанцы были на 25 месте.
Два периода команды не могли открыть счёт. Единственный гол в этой встрече был забит на 49 минуте Артёмом Науменко в тот момент, когда пермская хоккейная команда играла в большинстве. Победа «молотобойцев» 1:0.
«Игры сегодня особо не было: одна команда оборонялась, удерживала нулевой счёт, а другая пыталась найти пути к победе. Слава богу, что мы нашли их, — 1:0, победа, два очка — это всегда два очка», — заявил на послематчевой конференции главный тренер «Молота» Павел Зубов.
Теперь пермскому клубу предстоит игра в Альметьевске, где 19 января он встретится с местным «Нефтяником».
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