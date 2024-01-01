Роспотребнадзор из-за пожара на «Сибуре» проследит за качеством воздуха в Перми О результатах сотрудники надзорного органа сообщат дополнительно Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проконтролируют ситуацию с качеством воздуха на территории жилой застройки Перми из-за пожара на ЗАО «Сибур-Химпром». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, напомнив, что расстояние от ближайшей точки отбора воздуха до границы территории предприятия составляет 3,6 км.

В управлении пояснили, что в связи с возгоранием на территории химического предприятия, находящегося в границах краевого центра (ул. Промышленная, 98), специалисты будут тщательно мониторить ситуацию, вести наблюдение с учётом направления ветра.

Отбор проб воздуха проведёт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по показателям, характерным для технологического процесса предприятия и пожаров. Результаты исследований сообщат дополнительно.

Ранее в пресс-службе «Сибура» заявили, что специалисты заводской лаборатории и аккредитованных стационарных постов также анализируют качество атмосферного воздуха. Пробы воздуха, взятые на границах санитарно-защитной зоны предприятия и на границе с городом, показывают, что превышений ПДК загрязняющих веществ нет.

Напомним, возгорание на АО «Сибур-Химпром» произошло 17 января в 17.05. По предварительным данным, оно началось во время выполнения заранее запланированного технического обслуживания установки по производству этилена и пропилена. При проведении работ произошёл выход углеводородов с последующим возгоранием. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей не было. Самостоятельно эвакуировались 24 человека (работники предприятия). К тушению пожара было привлечено 74 человека личного состава и 23 спецмашины, в том числе 52 человека от МЧС России. Пожар локализован в 19.27.

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