Максим Артамонов
В Перми локализован пожар на «Сибуре»
Никто не погиб и не пострадал
Как сообщает пресс-служба АО «Сибур-Химпром», очаг возгорания на установке производства этилена и пропилена на предприятии локализован. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. Специалисты предприятия и служб оперативного реагирования контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.
Возгорание на «Сибуре» произошло сегодня в 17:05. По предварительным данным, оно началось во время выполнения заранее запланированного технического обслуживания установки внешним подрядчиком. При проведении работ произошёл выход углеводородов с последующим возгоранием.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, к тушению пожара было привлечено 74 человека личного состава и 23 спецмашины, в том числе 52 человека от МЧС России. Пожар локализован в 19 часов 27 минут. Его площадь уточняется.
Самостоятельно эвакуировались 24 человека (работники предприятия).
В пресс-службе предприятия пояснили, что специалисты заводской лаборатории и аккредитованных стационарных постов ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.
«Анализы, взятые на границах санитарнозащитной зоны предприятия и на границе с городом, показали, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет. Результаты исследований будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных аккаунтах в социальных сетях», — сообщили в компании.
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