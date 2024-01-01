В Перми неизвестные снова «заминировали» школу №42 Сигнал оказался ложным Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В среду, 17 января, в экстренную оперативную службу «112» поступило анонимное сообщение о минировании средней школы №42 в Перми. О происшествии пишет «Рифей» со ссылкой на пресс-службу министерства территориальной безопасности Пермского края.

Сотрудниками правоохранительных органов была проведена проверка, взрывных устройств не обнаружено, угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы нет, рассказали в ведомстве.

Напомним, 16 января уже поступило анонимное сообщение о минировании этой же школы. Сначала администрация учебного заведения приняла решение об эвакуации детей, но затем отменила её. В ходе проверки никаких подозрительных предметов в школе не нашли.

Ранее сообщалось, что из-за поступивших 14 января сообщений о готовящихся терактах в школах Перми экстренные оперативные службы в ночь на понедельник проверили здания всех учебных заведений города и с 15 января усилили пропускной режим.

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