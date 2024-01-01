В школу № 42 Перми поступило сообщение о минировании Эвакуацию решили не проводить Поделиться Твитнуть

Во вторник, 16 января, в пермскую школу № 42 поступило анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

Сначала администрация школы приняла решение об эвакуации детей, но затем отменила её.

Сотрудниками правоохранительных органов проверка была проведена оперативно, взрывных устройств не обнаружено, угрозы жизни и здоровью учащихся и работников СОШ нет.

Напомним, накануне в приёмную школы № 136 в Перми поступил анонимный звонок с сообщением о минировании. Всех детей и персонал эвакуировали. В ходе проверки помещений взрывных устройств не обнаружено.

Ранее сообщалось, что из-за поступивших 14 января сообщений о готовящихся терактах в школах Перми был усилен пропускной режим. Власти проинформировали, что экстренные оперативные службы в ночь на 15 января проверили здания школ, но угроз для безопасности детей и сотрудников не нашли.





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