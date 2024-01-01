Из школы № 136 в Перми из-за сообщения о бомбе эвакуированы все школьники Взрывное устройство не обнаружено Поделиться Твитнуть

В приемную школы №136 в Перми поступил анонимный звонок с сообщением о минировании. О происшествии сообщил глава города Эдуард Соснин.

Администрация учебного заведения отреагировала быстро — всех детей, согласно алгоритму при ЧП, эвакуировали. На место прибыли сотрудники полиции и других оперативных служб. В ходе проверки помещений взрывных устройств в школе не обнаружено, угрозы для безопасности нет.

«По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма будет принято процессуальное решение, — написал в telegram-канале Эдуард Соснин. — Еще раз повторю, что поддаваться панике не нужно — информацию узнавайте только из официальных источников, в соцсетях публикуется много дезинформации».

Ранее сообщалось, что 15 января из-за поступивших накануне сообщений о готовящихся террактах в школах Перми был усилен пропускной режим.

Власти проинформировали, что экстренные оперативные службы в ночь на 15 января проверили здания школ и угроз для безопасности детей и сотрудников не нашли.

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