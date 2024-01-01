Максим Артамонов Городские власти усилили в школах Перми пропускной режим Накануне поступили сообщения о готовящихся террактах Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал ситуацию с угрозами безопасности учеников и сотрудников пермских школ. Информация об этом накануне распространялась в соцсетях.

В своём telegram-канале чиновник сообщил, что экстренные оперативные службы в ночь на 15 января проверили здания школ и угроз для безопасности детей и сотрудников не нашли.

В связи с ситуацией в образовательных учреждениях Перми усилен пропускной режим.

«Проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками, обеспечивающими охрану на входе в здания, административным составом, проверены системы безопасности. Школы города работают в штатном режиме. Аналогичные сообщения были и в других регионах, поэтому есть основания предполагать, что они могут повторяться», — написал Соснин.

Он призвал не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам. По словам мэра, городская администрация совместно с экстренными службами продолжают «контролировать безопасность общественных пространств и учреждений».

Как ранее писал «Новый компаньон», вечером 14 января в министерство территориальной безопасности Пермского края поступили сообщения об угрозах безопасности для учащихся и работников школ Перми, а также посетителей и персонала торговых центров города. Правоохранительные органы начали проверку.

Подобные сообщения с угрозами получили и в других регионах страны.

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