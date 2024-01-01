В Перми проводится проверка сообщений с угрозами в адрес школ и ТЦ Они поступили в минтребез накануне Поделиться Твитнуть

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает о проверках сообщений, которые поступили в адрес ведомства в воскресенье, 14 января, в 22:30. В них были угрозы безопасности для учащихся и работников школ Перми, а также посетителей и персонала торговых центров города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — сказано в информации министерства.

В настоящее время школы Перми работают в штатном режиме. В минтербезе призвали горожан ориентироваться только на официальные источники информации и соблюдать спокойствие.

Известно, что подобные сообщения с угрозами получили и в других регионах Российской Федерации.

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