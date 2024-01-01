Алёна Бронникова Депутаты Березников обсудят финансирование утепления драмтеатра Из-за холода в здании в репертуар на январь не включили шесть постановок Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Алексея Казаченко

Глава Березников Алексей Казаченко в своём telegram-канале прокомментировал проблемы с теплом в здании драмтеатра. Он сообщил, что ещё в декабре во время прямого эфира ему поступило обращение по поводу низкой температуры в КДЦ, после чего на место выехали специалисты и отрегулировали параметры, увеличив подачу теплоносителя.

Как сообщил мэр, в кабинетах стало теплее, но остались проблемы с температурой на сцене. Для их решения необходимо утепление задней стены и крыши, а также регулярный контроль температурного режима.

«Требуется утепление задней стены КДЦ и крыши над сценой. Дал поручение обследовать здание тепловизором, подготовить дефектную ведомость и сметные расчёты. Будем обсуждать выделение финансирования с депутатами городской думы», — поделился Казаченко.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что Березниковский драматический театр отменил часть запланированных на январь спектаклей из-за низкого температурного режима на сцене. Ещё в конце декабря представители театра сообщили, что в январскую афишу не включены шесть постановок. Кроме этого, несколько спектаклей пришлось перенести на другое время в связи с «ухудшением погодных условий». Местные жители отмечают, что зданию давно нужен капремонт, потому что система отопления не справляется с аномальными температурами.





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