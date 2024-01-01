Максим Артамонов В Березниках из-за проблем с отоплением в театре отменили несколько спектаклей Часть постановок перенесли на другое время Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На официальной странице Березниковского драматического театра ВКонтакте сообщается, что часть запланированных на январь спектаклей отменены из-за холода в зрительном зале.

Ещё в конце декабря представители театра предупредили об отмене спектаклей «Бог ездит на велосипеде», «Тартюф», «Папа», «12 обезьян», «За белым кроликом», «Старший сын»», которые были запланированы к показу в январе. Причина — низкий температурный режим на сцене.

В то же время несколько постановок, оставленных в расписании, администрация учреждения была вынуждена перенести на другое время. В частности, «Голубую стрелу», которую планировалось показать утром 5 и 6 января, актеры играли днём в связи с «ухудшением погодных условий».

Как написали местные жители в комментариях на странице театра ВКонтакте, во время представлений мёрзнут зрители и актёры, однако проблема пока не решена.

«Мёрзнут зрители! Но они хоть как то одеты, в тёплые свитера, кофточки, шарфы! А каково актёрам? Они-то на сцене в лёгких костюмах, наши девочки-мальчики! Им-то совсем не жарко! Но они играют, выкладываются на все 100! Вопрос к администрации театра, к администрации города: Когда в театре будет тепло?» — спрашивают березниковцы.

Кроме того, местные жители отмечают, что зданию театра давно нужен капремонт, потому что система отопления уже не справляется с аномальными температурами.

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