Максим Артамонов
В Березниках из-за проблем с отоплением в театре отменили несколько спектаклей
Часть постановок перенесли на другое время
На официальной странице Березниковского драматического театра ВКонтакте сообщается, что часть запланированных на январь спектаклей отменены из-за холода в зрительном зале.
Ещё в конце декабря представители театра предупредили об отмене спектаклей «Бог ездит на велосипеде», «Тартюф», «Папа», «12 обезьян», «За белым кроликом», «Старший сын»», которые были запланированы к показу в январе. Причина — низкий температурный режим на сцене.
В то же время несколько постановок, оставленных в расписании, администрация учреждения была вынуждена перенести на другое время. В частности, «Голубую стрелу», которую планировалось показать утром 5 и 6 января, актеры играли днём в связи с «ухудшением погодных условий».
Как написали местные жители в комментариях на странице театра ВКонтакте, во время представлений мёрзнут зрители и актёры, однако проблема пока не решена.
«Мёрзнут зрители! Но они хоть как то одеты, в тёплые свитера, кофточки, шарфы! А каково актёрам? Они-то на сцене в лёгких костюмах, наши девочки-мальчики! Им-то совсем не жарко! Но они играют, выкладываются на все 100! Вопрос к администрации театра, к администрации города: Когда в театре будет тепло?» — спрашивают березниковцы.
Кроме того, местные жители отмечают, что зданию театра давно нужен капремонт, потому что система отопления уже не справляется с аномальными температурами.
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