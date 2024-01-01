Власти Перми выставили на торги 11 земельных участков Аукционы пройдут в январе-феврале Поделиться Твитнуть

В Перми на торги на право заключения договоров аренды и собственности земельных участков выставлено 11 лотов общей площадью 45,9 тыс. кв. м. Аукционы состоятся 25 января, 1 и 15 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Отмечается, что девять участков, выставленных на аукционы, предназначены для строительства частных домов. Земли расположены в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Кировском районах Перми. Площади участков варьируются от 0,5 до 1,4 тыс. кв. м. Также на аукцион в январе выставлены участки под ветеринарное обслуживание в Свердловском районе и под объект лёгкой промышленности в Индустриальном районе.

Подробная информация о торгах доступна в разделе «Торговая площадка» на сайте gorodperm.ru. Аукционы проводятся на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

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