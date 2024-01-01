Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край занял первое место в ПФО по рождаемости Около 500 детей в 2023 году родилось в двойнях и тройнях Поделиться Твитнуть

Первое заседание правительства Пермского края в 2024 году, которое прошло 17 января, было посвящено вопросам, связанным с традиционными семейными ценностями. Открывая заседание, губернатор Дмитрий Махонин напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи, и сообщил, что по итогам прошлого года Пермский край занял первое место по уровню рождаемости в Приволжском федеральном округе и 21-е место среди всех регионов России.

О мерах поддержки семей с детьми в регионе доложил министр социального развития Пермского края Павел Фокин. По его данным, в 2023 году было выплачено 208 285 пособий в связи с рождением первого или второго ребёнка. На эти цели было направлено 19,6 млрд руб. Было выдано 15 127 пособий на рождение третьего и последующих детей на общую сумму 1,8 млрд руб.

Павел Фокин напомнил, что по поручению губернатора в Пермском крае было введено специальное пособие для семей, в которых рождаются близнецы, — оно составляет 122 тыс. руб. на каждого ребёнка. В 2023 году таких пособий было выдано 452.

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