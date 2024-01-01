В ходе СВО погиб 27-летний житель Пермского края Дмитрий Чуклинов
Похороны военнослужащего пройдут 17 января в Соликамске
В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб соликамец Дмитрий Чуклинов. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа Пермского края и выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.
Дмитрий родился в Соликамске 16 января 1996 года. Там же окончил среднюю школу, а потом ПТУ № 73, работал на предприятиях города. Дата и обстоятельства гибели бойца в зоне СВО в информации властей не приводятся.
Прощание с Дмитрием Чуклиновым пройдёт 17 января в ДК завода «Урал» с 12 часов.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что сегодня же в Елово состоятся похороны погибшего в СВО военнослужащего Игоря Кужлева. Мужчине было 52 года. Он ушёл на фронт в июне добровольцем, служил стрелком-радиотелефонистом отделения захвата штурмовой роты «Z».
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