В ходе СВО погиб 27-летний житель Пермского края Дмитрий Чуклинов Похороны военнослужащего пройдут 17 января в Соликамске Поделиться Твитнуть

Дмитрий Чуклинов

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В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб соликамец Дмитрий Чуклинов. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа Пермского края и выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.

Дмитрий родился в Соликамске 16 января 1996 года. Там же окончил среднюю школу, а потом ПТУ № 73, работал на предприятиях города. Дата и обстоятельства гибели бойца в зоне СВО в информации властей не приводятся.

Прощание с Дмитрием Чуклиновым пройдёт 17 января в ДК завода «Урал» с 12 часов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что сегодня же в Елово состоятся похороны погибшего в СВО военнослужащего Игоря Кужлева. Мужчине было 52 года. Он ушёл на фронт в июне добровольцем, служил стрелком-радиотелефонистом отделения захвата штурмовой роты «Z».

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