Максим Артамонов В Елово похоронят участника спецоперации Игоря Кужлева Он участвовал в СВО в качестве добровольца Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Еловского муниципального округа

Сегодня, 17 января, в Елово состоятся похороны погибшего в российской спецоперации военнослужащего Игоря Кужлева. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице ВКонтакте.

Как и где он погиб, власти не уточнили.

Прощание пройдёт в фойе местного КДЦ, затем погибшего отвезут в Петропавловский храм на отпевание и на местное кладбище.

Игорь Кужлев родился 18 сентября 1971 года в с. Елово Пермской области. До восьмого класса учился в Еловской средней школе, а затем поступил в ССПТУ-76, где получил профессию слесаря.

С 4 июня прошлого года участвовал в российской спецоперации на территории Украины в качестве добровольца. Игорь Кужлев был стрелком-радиотелефонистом отделения захвата штурмовой роты «Z».

Администрация Еловскго муниципального округа выразила соболезнования его родителям, брату и всем родным и близким.

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