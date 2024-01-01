Максим Артамонов
В Елово похоронят участника спецоперации Игоря Кужлева
Он участвовал в СВО в качестве добровольца
Сегодня, 17 января, в Елово состоятся похороны погибшего в российской спецоперации военнослужащего Игоря Кужлева. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице ВКонтакте.
Как и где он погиб, власти не уточнили.
Прощание пройдёт в фойе местного КДЦ, затем погибшего отвезут в Петропавловский храм на отпевание и на местное кладбище.
Игорь Кужлев родился 18 сентября 1971 года в с. Елово Пермской области. До восьмого класса учился в Еловской средней школе, а затем поступил в ССПТУ-76, где получил профессию слесаря.
С 4 июня прошлого года участвовал в российской спецоперации на территории Украины в качестве добровольца. Игорь Кужлев был стрелком-радиотелефонистом отделения захвата штурмовой роты «Z».
Администрация Еловскго муниципального округа выразила соболезнования его родителям, брату и всем родным и близким.
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