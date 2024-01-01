Кусала торты и скидывала с полок товар: жительница Прикамья устроила погром в магазине Женщина совершила на торговую точку два набега Поделиться Твитнуть

фото: Baza

В городе Верещагино Пермского края местная жительница устроила погром в продуктовом магазине. О происшествии пишет telegram-канал Baza.

При этом неадекватная покупательница заходила в торговую точку сети «Пятёрочка» дважды. В первый раз она «сметала с полок всё на своём пути, обливалась кефиром и украла мороженое», а затем убежала. «Через два часа вернулась в боевом настроении и устроила погром. Попутно кусала торты и пила коктейли», — пишет издание. В публикации также приводятся фотографии и видео с последствиями погрома в торговом зале.

фото: Baza

Сотрудникам магазина прошлось вызывать полицейский наряд. Женщину отвезли в отделение для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, как в Перми женщина, представившаяся начальницей одного из почтовых отделений, устроила пьяный дебош в баре и угрожала работникам заведения расправой. Посетительницу возмутил высокий счёт на оплату. В итоге женщину отвезли в отдел полиции, а работники бара написали заявление об оскорблении и угрозах.

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