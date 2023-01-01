В Перми представившаяся начальницей отделения почты женщина угрожала расправой сотрудникам бара Женщину увезли в полицию, а работники заведения написали на неё заявление об оскорблениях и угрозах Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми женщина, представившаяся начальницей одного из почтовых отделений, устроила пьяный дебош в баре и угрожала работникам заведения расправой. Об этом сообщает портал «ВКурсе».

На видео, которое опубликовало издание, видно, как женщина оскорбляет и кидается на прибывших сотрудников ГБР.

Судя по видеозаписи, женщина пришла с ребёнком и подругой в бар, чтобы отметить праздники. Однако после того, как ей предоставили счёт на оплату, она возмутилась, начала хамить бармену и угрожать. В итоге женщину отвезли в отдел полиции, а работники бара написали заявление об оскорблении и угрозах.

«Инцидент не имеет отношения к профессиональной деятельности участницы», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Пермского края, пояснив, что это официальный комментарий ведомства.

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