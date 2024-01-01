Роспотребнадзор опроверг вспышку коклюша в школе Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», в 2024 году случаев заболевания коклюшем среди учащихся МАОУ «СОШ №22» Перми не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Таким образом, в ведомстве не подтвердили информацию СМИ о вспышке заболевания в учебном учреждении. Ряд изданий сослались на родительский чат школы.

В Роспотребнадзоре напомнили, что коклюш представляет собой острое инфекционное заболевание со своеобразным судорожным приступообразным кашлем, передающееся воздушно-капельным путём.

Источниками инфекции являются больные дети и взрослые с типичными и атипичными формами коклюша, а также здоровые бактерионосители.

Основным методом профилактики и защиты населения от коклюша является вакцинопрофилактика. Иммунизацию населения против коклюша проводят в рамках национального календаря профилактических прививок детям до 1 года, ревакцинация — в 18 месяцев. Для поддержания иммунитета детям старше 6 лет можно проводить ревакцинацию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.