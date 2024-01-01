Максим Артамонов Проект реконструкции бывшего здания ВКИУ в Перми прошёл госэкспертизу Осенью прошлого года документ отправляли на доработку Поделиться Твитнуть

Проектная документация на реконструкцию бывшего здания ВКИУ под гостиницу (ул. Окулова, 4) получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается на сайте Единого госреестра заключений.

Документацию разрабатывали ООО «Монолит М» и ООО «ГВЭ». Застройщиком является ООО «СЗ «Окулова, 4», учредителями которого выступают «Корпорация Туризм.РФ» и «Фонд развития Пермского края» (ФРПК).

Как писал ранее «Новый компаньон», в сентябре прошлого года проектная документация была отправлена на доработку, так как получила отрицательное заключение с перечнем замечаний для устранения.

По данным на сентябрь 2023 года, на объекте завершался подготовительный этап к строительно-монтажным работам. Подрядчик обустроил строительную площадку, частично демонтировал конструкции внутри здания и вывез строительный мусор. Подготовка к основным строительным работам началась в конце июля прошлого года.

Управлять будущим гостиничным комплексом будет «Азимут Хотелс Компани». Уже подписано соответствующее соглашение и заключён договор технического сопровождения проектирования объекта.

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