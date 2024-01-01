Синоптики рассказали, какая будет погода в Перми 17 января Погода в Перми 17 января будет тёплой, но с метелями и снежными заносами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Погода в Перми 17 января, по прогнозам синоптиков, будет определяться тёплым сектором частного циклона, который сформируется над Черноземьем и выйдет на запад Кировской области. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Обильные осадки этот циклон принесёт только в западные и северные районы Прикамья, где снегопады продолжатся в течение всего дня и выпадет 5-9 мм осадков. На остальной территории, в том числе в Перми, снегопады будут слабыми, но ожидаются метели, ветер усилится до 15-17 м/с, возможны снежные заносы.

Кроме того синоптики сообщают, что погода в Перми 17 января будет тёплая. Максимальная дневная температура воздуха в краевом центре может превысить -5˚, в Пермском крае днём обещают -3…-7˚.

Как передаёт ВЕТТА, в минтербезе жителям Перми и края рассказали, что в среду в регионе прогнозируются неблагоприятные погодные явления с осадками и перепадом температур. Из-за чего возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, образование заторов на дорогах, рост пожаров и ДТП.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.