Алёна Бронникова «Пермтрансжелезобетон» не смог оспорить в суде предписания УФАС Антимонопольщики зафиксировали в их действиях нарушение закона о защите конкуренции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края 12 января вынес решение по заявлению АО «Пермтрансжелезобетон» к региональному УФАС о признании незаконным и об отмене решения и предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Как следует из документа, суд отказал в удовлетворении требований компании.

Пермское УФАС установило, что «Пермтрансжелезобетон», занимающий доминирующее положение на рынке реализации газобетонных блоков в регионе, злоупотребил своим положением. В течение полугода предприятие два раза незаконно повысило цены на продукцию, что не соответствовало росту затрат на её производство.

Ведомство пришло к выводу, что завышенные цены на газобетонные блоки привели к ущемлению интересов покупателей и нарушению законодательства РФ о защите конкуренции. В апреле 2023 года компании было выдано предписание, которое «Пермтрансжелезобетон» попытался оспорить в суде. Заявление было направлено в суд 17 июля 2023 года.

Третьими лицами по делу проходят ООО «ПСО «Теплит» и АО «ПЗСП». В отношении последнего Пермское УФАС также выдало предписание в апреле прошлого года по аналогичной причине. ПЗСП также направил в суд заявление о признании данного решения незаконным. Заседание состоится 31 января.





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