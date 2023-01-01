Алёна Бронникова Пермские производители стройматериалов завышали цены на газоблоки Предписания от УФАС получат ПЗСП и «Пермтрансжелезобетон» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Крупные производители строительных материалов в Пермском крае необоснованно завышали цены на газобетонные блоки. Пермское УФАС зафиксировало в их действиях нарушение Закона о защите конкуренции.

Ведомство установило, что компании «Специализированный застройщик ПЗСП» и «Пермтрансжелезобетон» злоупотребили своим положением в отрасли. С конца 2021-го по июнь 2022 года они в два раза завысили цены на блоки. В ходе рассмотрения дела в прошлом году прайс снизился с 8,5 до 4,4 тыс. руб за куб. м.

«Увеличение стоимости товара не соответствовало росту затрат на его производство. Предприятия незаконно установили монопольно высокие цены на газобетонные блоки, что привело к ущемлению интересов покупателей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Компаниям будут выданы предписания, за нарушение закона им грозят штрафы от 300 тыс. до 1 млн руб.

В феврале 2023 года за нарушение Закона о защите конкуренции пермское УФАС выдало предупреждение администрации столицы Прикамья. Оно потребовало увеличить в городе количество киосков по продаже газетной продукции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.