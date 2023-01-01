УФАС требует увеличить в Перми количество газетных киосков Администрации города вынесено предупреждение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС вынесло мэрии Перми предупреждение из-за нехватки в схеме размещения НТО мест для киосков по продаже печатной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время предусмотрено только 105 мест для газетных ларьков, тогда как по нормативу их должно быть 125. Тем самым, считают в антимонопольном ведомстве, администрация города нарушает Закон о защите конкуренции, так как препятствует деятельности участников соответствующего товарного рынка.

Администрация Перми должна внести в схему размещения НТО изменения. Предупреждение должно быть исполнено до 3 марта 2023 года.

В мэрии прокомментировали предупреждение УФАС:

— В соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Пермском крае, утверждёнными постановлением правительства Пермского края от 21.03.2018 № 150-П, на территории Перми должны размещаться 125 киосков по продаже печатной продукции.

На 09.02.2023 схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Перми предусмотрены 97 мест размещения киосков по реализации печатной продукции. Вместе с тем, данный показатель не отражает реального уровня обеспеченности населения города в связи с размещением нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции, в том числе на частной территории. На 09.02.2023 на частной территории размещено 20 киосков по продаже печатной продукции. Таким образом, показатель обеспеченности составляет около 94%.

Важно отметить, что в настоящее время сформирован проект постановления администрации Перми «О внесении изменений в схему размещения НТО на территории города Перми, утверждённую постановлением администрации города Перми от 02.08.2018 № 521», в котором предусмотрено включение дополнительных мест размещения киосков по продаже печатной продукции в количестве 14 мест, что позволит сформировать обеспеченность данным видом НТО в размере 104,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.