В ПГНИУ опровергли информацию о закрытии пединститута в Соликамске
Сотрудники вуза, сообщившие СМИ ложные сведения, могут быть наказаны
Информация о намерении руководства Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) закрыть Соликамский государственный педагогический институт (филиал ПГНИУ) является фейком. Об этом заявили в пресс-службе вуза.
В ведомстве подтвердили, что 15 января на заседании ректората университета действительно обсуждался проект комплексной оптимизации финансово-хозяйственной деятельности вуза, однако пункта о закрытии Соликамского пединститута в нём нет.
«СГПИ-филиал ПГНИУ является обособленным структурным подразделением, и решения о его закрытии находятся за пределами полномочий ректора, поскольку требуют согласования с Наблюдательным советом ПГНИУ и Минобрнауки РФ при учёте мнения региональных органов власти», — пояснили в пресс-службе. В своём же выступлении и.о. ректора только упоминал СГПИ наряду с другими подразделениями, которые требуют значительных дотаций со стороны университета.
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