В ПГНИУ опровергли информацию о закрытии пединститута в Соликамске Сотрудники вуза, сообщившие СМИ ложные сведения, могут быть наказаны Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Информация о намерении руководства Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) закрыть Соликамский государственный педагогический институт (филиал ПГНИУ) является фейком. Об этом заявили в пресс-службе вуза.

В ведомстве подтвердили, что 15 января на заседании ректората университета действительно обсуждался проект комплексной оптимизации финансово-хозяйственной деятельности вуза, однако пункта о закрытии Соликамского пединститута в нём нет.

«СГПИ-филиал ПГНИУ является обособленным структурным подразделением, и решения о его закрытии находятся за пределами полномочий ректора, поскольку требуют согласования с Наблюдательным советом ПГНИУ и Минобрнауки РФ при учёте мнения региональных органов власти», — пояснили в пресс-службе. В своём же выступлении и.о. ректора только упоминал СГПИ наряду с другими подразделениями, которые требуют значительных дотаций со стороны университета.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что руководитель ПГНИУ проинформировал сотрудников о планах вуза отказаться от участка на Голом Мысе, от базы для учебной практики в Троицке, части учебно-научной базы «Предуралье» и территории в Тупицах, а также о намерении закрыть филиал ПГНИУ в Соликамске.





«Если недостоверная информация была размещена в СМИ при содействии сотрудников, руководство ПГНИУ имеет право применить дисциплинарные взыскания в соответствии с Этическим кодексом университета», — добавили в пресс-службе учреждения.

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