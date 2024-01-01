Руководство ПГНИУ собирается закрыть филиал в Соликамске И сократить расходы на Ботанический сад Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Руководитель Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Германов представил сотрудникам вуза планы по финансовому оздоровлению учреждения. Одним из пунктов оптимизации является закрытие филиала ПГНИУ в Соликамске, а именно педагогического института.

По сообщению портала 59.ru, также университет собирается отказаться от участка на Голом Мысе, от базы для учебной практики в Троицке, части учебно-научной базы «Предуралье» и территории в Тупицах.

При этом Ботанический сад им. Генкеля будет сохранён в университете. В то же время, Германов подчеркнул, что годовые затраты на сад составляют 22 млн руб., что очень много, поэтому требуется поиск путей сокращения расходов и увеличения доходности.

Также Игорь Германов затронул вопрос объединения механико-математического и физического факультетов. Напомним, 27 декабря 2023 года на учёном совете университета было объявлено, что мехмат и физфак будут преобразованы в институт физики и математики с апреля 2024 года. По словам Германова, такое объединение является вынужденной мерой, поскольку мехмат не может привлечь достаточное количество студентов и не конкурентоспособен.

И.о. ректора рассказал, что проект финансового оздоровления в ближайшие дни будет передан деканам факультетов и руководителям подразделений, а затем отправлен в Москву.

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