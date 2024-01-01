Руководство ПГНИУ собирается закрыть филиал в Соликамске
И сократить расходы на Ботанический сад
Руководитель Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Германов представил сотрудникам вуза планы по финансовому оздоровлению учреждения. Одним из пунктов оптимизации является закрытие филиала ПГНИУ в Соликамске, а именно педагогического института.
По сообщению портала 59.ru, также университет собирается отказаться от участка на Голом Мысе, от базы для учебной практики в Троицке, части учебно-научной базы «Предуралье» и территории в Тупицах.
При этом Ботанический сад им. Генкеля будет сохранён в университете. В то же время, Германов подчеркнул, что годовые затраты на сад составляют 22 млн руб., что очень много, поэтому требуется поиск путей сокращения расходов и увеличения доходности.
Также Игорь Германов затронул вопрос объединения механико-математического и физического факультетов. Напомним, 27 декабря 2023 года на учёном совете университета было объявлено, что мехмат и физфак будут преобразованы в институт физики и математики с апреля 2024 года. По словам Германова, такое объединение является вынужденной мерой, поскольку мехмат не может привлечь достаточное количество студентов и не конкурентоспособен.
И.о. ректора рассказал, что проект финансового оздоровления в ближайшие дни будет передан деканам факультетов и руководителям подразделений, а затем отправлен в Москву.
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