Стало известно, где произойдёт отключение отопления в Перми 16 января Отключение отопления в Перми 16 января запланировано в восьми жилых домах Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Отключение отопления в Перми 16 января анонсировало ПАО «Т Плюс». По информации ресурсоснабжающей организации, батареи остынут с 9:00 до 17:00 во вторник в восьми многоквартирных домах в районе Чкаловской дамбы.

Речь идёт о зданиях №50, 52, 54, 56 и 58 по ул. Чкалова; о домах №2 и 4 по ул. Шарташской и доме №10 по ул. Клары Цеткин.

Уточнить информацию можно в ПАО «Т Плюс» по тел. 259-02-38.

Ранее сообщалось, что 14 января без отопления и горячего водоснабжения остались несколько зданий на ул. Грачёва в Перми. Выяснилось, что работы проводили сотрудники одной из теплоснабжающих организаций, не входящих в контур управления «Т-Плюс», после чего недобросовестный подрядчик не смог запустить дома из-за неисправности задвижки. Информация об инциденте была направлена в мэрию. В настоящее время подача горячей воды и отопления в домах возобновлена.

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