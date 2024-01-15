Жители Пермского края предложили более 260 объектов для приоритетного благоустройства Поделиться Твитнуть

На сайте 59.gorodsreda.ru продолжается приём идей по благоустройству и развитию городов Пермского края. На данный момент поступило уже 267 предложений. Проекты по обновлению общественных пространств предложены в Перми, Александровском, Бардымском, Березниковском, Верещагинском, Добрянском, Лысьвенском, Чусовском, Чайковском, Пермском, Соликамском, Очёрском, Губахинском, Чернушинском, Краснокамском, Коми-Пермяцком округах. Жители направляют предложения, касающиеся озеленения, дополнительного освещения, обустройства парков, набережных, детских и спортивных площадок, а также других городских территорий, сообщили в краевом министерстве ЖКХ и благоустройства.

Жители Прикамья предлагают обновить как уже существующие общественные пространства, так и создать новые. Наибольшее количество предложений поступило в Перми относительно обустройства пешеходных и прогулочных зон вдоль малых рек, таких как Зелёнка, Данилиха, Уинка, Большая Мотовилиха, Мулянка и др.

Среди идей также благоустройство площади у паровоза «ФЭД» в Верещагино, создание тропы здоровья в старой части Чусового и сквера с мемориалом «Окопная свеча» в Кудымкаре. Кроме того, жители предложили обустроить «сенсорный парк» в Березниках, «ленточный парк» в Краснокамске, а также обновить набережные в Култаево, Кунгуре, Добрянке, возле Уточкина пруда в Соликамске, а также в других муниципалитетах.

В министерстве напомнили, что предложения будут приниматься до 31 января на портале. Для этого необходимо авторизоваться в ЕСИА. Все предложенные территории будут рассмотрены для включения в онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства, которое состоится в следующем году. Сами объекты будут обновлены в 2025 году. Эта инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал важность предоставления гражданам максимально возможного участия в процессе выбора мест для благоустройства. По мнению главы региона, с помощью онлайн-голосования жители могут выразить свою точку зрения и определить приоритетные направления развития общественных пространств, на которые в первую очередь должны обратить внимание краевые и муниципальные власти.

В прошлом году более 30 объектов из 13 муниципальных образований участвовали в конкурсе проекта «Формирование комфортной городской среды». Более 255 тыс. жителей Пермского края определили 14 общественных пространств для благоустройства.

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