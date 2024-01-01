В Пермском крае члены избиркомов начнут ходить по домам и квартирам Они ответят на вопросы по выборам президента Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Начиная с 17 февраля, избирательные комиссии Пермского края приступят к обходу квартир и домов с целью информирования избирателей о предстоящих выборах президента Российской Федерации, которые назначены на март 2024 года. Об этом сообщает крайизбирком.

Всего в регионе планируется задействовать 6,5 тыс. членов участковых избирательных комиссий. Они должны будут посетить минимум 1,2 млн квартир и частных домов, чтобы рассказать проживающим в них избирателям о ключевых особенностях предстоящей кампании, ответить на вопросы и помочь выбрать наиболее удобный способ голосования. Впервые в этом процессе члены участковых избирательных комиссий будут использовать специальное мобильное приложение "ИнформУИК".

Будущих обходчиков можно будет легко узнать по брендированным элементам в фирменном стиле представленной кампании: шапке, перчаткам, рюкзаку, бейджу с логотипом избирательной кампании и значку. Кроме того, у них будет при себе распечатанный информационный материал.

Избиратели смогут запросить у обходчика предъявление удостоверения члена участковой комиссии и паспорта.

Подобные обходы будут проводиться во всех регионах Российской Федерации.

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