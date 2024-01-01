Андрей Стрельцов «Молот» в гостях обыграл «Дизель» Поделиться Твитнуть

Очередной матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» провёл в Пензе. Соперником стал ХК «Дизель», идущий в турнирной таблице на 21 месте. Тем не менее, поединок получился упорным.

В первом периоде гости открыли счёт. Отличился Егор Манин. Однако затем Иван Кузьмин его сравнял, а Илья Назаров перед перерывом вывел хозяев льда вперёд.

Во второй двадцатиминутке пермской хоккейной дружине удалось восстановить равновесие. Пермяки во второй двадцатиминутке могли выйти вперёд, но вратарь «Дизеля» отразил буллит. Всё решилось за полторы минуты до финальной сирены. После мощного штурма капитан команды Арсений Ерохин оформил победу. Итог встречи — 3:2 в пользу подопечных Павла Зубова.

«Молот» на сегодня входит в число лучших трех команд Лиги. Следующий поединок команда проведёт 17 января в Казани — выступит против «Барса».

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