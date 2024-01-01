Екатерина Артёмова В Пермском крае оборудуют 53 места для купаний в Крещение Для обеспечения безопасности около купелей будут дежурить МЧС, полиция и спасатели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На водных объектах Пермского края планируется организовать 53 специально подготовленных места для крещенских купаний. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В краевой столице, как уже сообщалось, будет оборудовано три купели: на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря, на Мотовилихинском пруду и около Пермского Богоявленского мужского монастыря в Верхней Курье.

Также планируется подготовить места для купаний у Белогорского монастыря в Кунгурском округе, на роднике у Храма Воскресения Христова в селе Ключи, на городском пруду в Александровске и на других водоёмах в разных муниципалитетах региона. В краевом управлении МЧС отметили, что до Крещения, которое празднуется 19 января, перечень купелей, возможно, будет дополнен.

Для обеспечения безопасности в местах крещенских купаний будут дежурить сотрудники МЧС и МВД, представители Пермской городской и краевой служб спасения, сотрудники администраций муниципальных образований, медицинский персонал и волонтёры.

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