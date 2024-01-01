Екатерина Артёмова В Перми оборудуют три места для крещенских купаний Купели будут находиться в Свердловском и Мотовилихинском районах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми будет оборудовано три места для купаний в проруби в Крещение, которое празднуется 19 января. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Окунуться в прорубь можно будет в Свердловском районе, на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря (ул. Пристанционная, 38). Здесь купание будет организовано с 00:00 до 05:00 19 января.

Ещё две купели оборудуют в Мотовилихинском районе: на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём и около Пермского Богоявленского мужского монастыря в Верхней Курье (ул. 1-я линия, 53). Купель на Мотовилихинском пруду будет открыта с 21:00 18 января до 15:00 19 января, в Верхней Курье — с 21:00 18 января до 22:00 19 января.

В этих трёх специально оборудованных местах для купаний будет обустроен сход в воду, обеспечено дежурство спасателей и медиков. Также вблизи купелей оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.