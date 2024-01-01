Екатерина Артёмова Аренда торговой недвижимости в Перми за прошлый год подорожала на 37% Сейчас средняя ставка составляет 1,1 тыс. рублей за квадратный метр Поделиться Твитнуть

МФЦ Эспланада

Константин Долгановский

Стоимость аренды коммерческих помещений, предназначенных под торговлю, в Перми в 2023 году выросла на 37%. По данным онлайн-базы недвижимости Restate, по состоянию на 1 января прошлого года средняя ставка аренды такой недвижимости в городе составляла 800 руб./кв. м, к 31 декабря поднялась до 1,1 тыс. руб.

В Restate отмечают, что спрос на торговую «коммерцию», а соответственно, и цены на неё, резко выросли на всем Урале. В Екатеринбурге произошёл самый резкий скачок цен среди городов РФ — арендные ставки на торговые площади выросли сразу на 90%. В Челябинске аренда подорожала на 43%.

В общей сложности удорожание арендных ставок на торговую недвижимость в 2023 году произошло в 14 городах-миллионниках РФ, лишь в Санкт-Петербурге они не изменились. При этом в десяти мегаполисах годовой рост превысил 20%. В частности, ощутимо поднялись аренда в Казани (+60%), Воронеже (+50%), Уфе (+27%), Новосибирске (+21%) и Нижнем Новгороде (+20%).

«Если посмотреть на графики с ретроспективой в два года, то можно заметить, что в 2022 году ставки и цены стагнировали и местами даже немного падали. Тогда ещё совершенно не ясно было, как экономика переживёт санкции и уход иностранных компаний. В 2023-м стало ясно, что пережила более-менее успешно, и это стало сигналом для инвесторов о том, что вкладываться в «коммерцию» по-прежнему выгодно. А для бизнеса, в том числе, малого — что можно дальше развиваться. Эти факторы в совокупности снова разогнали спрос, а за ним и цены практически повсеместно», — пояснил руководитель Restate Андрей Добрый.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что стоимость аренды квартир в Перми за прошлый год выросла почти на треть.

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