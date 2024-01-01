Екатерина Артёмова
За 2023 год в Индустриальном районе Перми демонтировали 552 незаконные вывески
Большую часть предприниматели убрали добровольно
За 2023 год на территории Индустриального района демонтировали 552 вывески, не соответствующие требованиям городских правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В принудительном порядке были демонтированы три вывески: с фасадов зданий по ул. Рязанской, 105б, ул. Беляева, 45 и ул. Семченко, 12. Остальные вывески предприниматели демонтировали добровольно.
Администрация района продолжает работу по согласованию размещения вывесок на фасадах. Ведётся учёт информационных табличек, не соответствующих требованиям, затем их вносят в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу. С предпринимателями ведётся разъяснительная работа, чтобы сократить количество вывесок, не соответствующих правилам.
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