Екатерина Артёмова За 2023 год в Индустриальном районе Перми демонтировали 552 незаконные вывески Большую часть предприниматели убрали добровольно Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

За 2023 год на территории Индустриального района демонтировали 552 вывески, не соответствующие требованиям городских правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В принудительном порядке были демонтированы три вывески: с фасадов зданий по ул. Рязанской, 105б, ул. Беляева, 45 и ул. Семченко, 12. Остальные вывески предприниматели демонтировали добровольно.

Администрация района продолжает работу по согласованию размещения вывесок на фасадах. Ведётся учёт информационных табличек, не соответствующих требованиям, затем их вносят в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу. С предпринимателями ведётся разъяснительная работа, чтобы сократить количество вывесок, не соответствующих правилам.

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