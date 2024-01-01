Екатерина Артёмова В Пермском крае ожидается потепление В ближайшие дни воздух в регионе прогреется до -8º...-10º C Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После продолжительных морозов в Пермском крае началось потепление. Как сообщает VETTA со ссылкой на данные ГИС-центра, в ближайшие дни воздух в регионе прогреется до -8º...-10º C, а в среду, 17 января, в краевой столице днём будет около -4º.

Температура воздуха начала повышаться ещё вечером в субботу, 13 января. Несмотря на это, минувшая ночь всё же стала самой холодной с начала января с минимальной температурой -27,7º С.

«Это также 9-й день в январе с минимумом -25º и ниже. По краю холоднее всего было в Осе — —33,3º, также ниже -30º было в Чердыни, Березниках, Губахе, Бисере, Кунгуре и Ножовке», — рассказали в ГИС-центре.

Напомним, из-за сильного мороза ночью с 13 на 14 января в Пермском крае было объявлено штормовое предупреждение.

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