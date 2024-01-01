Максим Артамонов В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение В регионе ожидается сильный мороз до -40°С Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

По данным Пермского гисметеоцентра, утром 13 января, ночью и утром 14 января местами в Пермском крае ожидается сильный мороз — до −40°. В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны аварии на системах ЖКХ, рост ДТП и техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

В ведомстве рекомендуют пермякам ограничить длительное пребывание на улице детей и пожилых людей - это может привести к переохлаждению и обморожению.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а по возможности отказаться от дальних поездок. Водителям большегрузов междугородного сообщения в минтербезе настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок и остановиться в ближайших кемпингах.

Если случилась авария на сетях электроснабжения, нужно обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. При обогреве жилья электроприборами нельзя перегружать электросети.

Телефон вызова служб экстренного реагирования - 112 (вызов бесплатный).

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