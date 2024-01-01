Максим Артамонов Похороны пермской журналистки Марины Шиловой состоятся 16 января Она скончалась в возрасте 61 года от инсульта Поделиться Твитнуть

Похороны Марины Шиловой, которая скончалась в пятницу, состоятся 16 января. Панихида пройдёт в храме Андрея Первозванного (ул. Старцева, 140а). Начало — в 12:40. Об этом сообщили в Пермском краевом отделении Союза журналистов России (СЖР).

Как рассказали родственники Марины Шиловой, причина смерти — инсульт.

Оказать помощь семье М. Н. Шиловой можно переводом в Сбер по номеру телефона 8 (912) 78 26 473 на имя Сергея Юрьевича М. (муж Шиловой) или по номеру 8 (982) 44 04 924 на имя Михаила Алексеевича В. (муж её дочери Юлии).

Марина Шилова родилась в 1961 году в Перми. В 1985 году она окончила филологический факультет Пермского государственного университета имени А. М. Горького, а затем работала на кафедре русского языка. В 1989 году пришла во вновь созданную газету Индустриального района Перми «Окно». С 1992 по 2006 год работала ответственным секретарём, начальником отдела социально-бытовых проблем и выпускающим редактором газеты «Местное время».

В разные годы сотрудничала с газетами «Времечко», «Деловой интерес», информационным агентством «Ура.ру». С 2020 года она была шеф-редактором газеты «Деловой интерес».

Марина Шилова также известна как мама журналистки Анастасии Петровой, которая умерла от коронавируса три года назад. Тогда Марина взяла на воспитание двух её сыновей.

Пермское краевое отделение СЖР приносит глубокие соболезнования её родным и близким.

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