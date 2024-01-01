Максим Артамонов Контролёры Перми задержали в транспорте восемь человек, находившихся в федеральном розыске Всего за год в автобусах и трамваях было проведено 175 тысяч проверок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году Контрольно-ревизорская служба провела 175 тыс. проверок в общественном транспорте Перми. В позапрошлом году их было 124,8 тыс. На безбилетников за год было составлено 21,3 тысячи актов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.

Как уточнили в городском департаменте транспорта, во время проверок выявлялись пассажиры, которые не смогли подтвердить факт регистрации поездки.

В этом случае контролёры требовали предоставить документ для составления акта о безбилетном проезде. Если пассажир отказывался, вызывались сотрудники Росгвардии, чтобы установить личности безбилетника. В ходе таких проверок доблестные росгвардейцы задержали восемь человек, находящихся в федеральном розыске.

Руководитель МКУ «Гортранс» Вадим Паньков призвал пассажиров экономить за проезд не за счёт неоплаты, а покупая проездной или оплачивая проезд по транспортной карте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.