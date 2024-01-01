Алёна Бронникова На месте снесённого исторического дома в центре Перми появится многофункциональное здание Разрешение было выдано в конце декабря Поделиться Твитнуть

ул. Ленина, 12 / фото: wikimapia.org

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 26 декабря выдало разрешение на возведение многофункционального здания в центре Перми на Ленина, 12. Соответствующая информация внесена в реестр документов, выданных за четвёртый квартал 2023 года.

Ранее на этом месте находилось историческое двухэтажное здание, не признанное объектом культурного наследия. Оно принадлежало депутату краевого заксобрания Геннадию Шилову.

Поскольку участок входит в границы достопримечательного места «Губернский центр» и памятника археологии «Пермь губернская, поселение», это накладывает ограничения на его использование. В частности, предельная высота строительства здесь составляет 7,5 м. Поэтому в 2022 году аварийный объект было решено снести. На его месте планировалось строительство офисного здания для сдачи помещений с точно таким же обликом, как у снесённого строения.

Позже участок был выкуплен президентом пермской федерации фигуристов Дмитрием Шубодёровым.

По данным реестра выданных разрешений, строительство нового объекта будет заниматься предприниматель Светлана Лямина. Согласно сайту checko.ru, ИП был зарегистрирован в 2023 году. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом.

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