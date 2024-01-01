Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются более 32,5 тысячи жителей Пермского края Всего по России пользователями сервиса являются 2 млн человек Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Количество пользователей мобильного приложения «Госуслуги.Дом», запущенного в России в прошлом году, достигло 2 млн человек, из них более 32,5 тыс. — жители Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

По данным министерства строительства и ЖКХ РФ, самые популярные разделы приложения — передача показаний и оплата счетов за ЖКУ. К настоящему моменту пользователи передали показания уже более 900 тыс. раз и провели более 670 тыс. платежей. Популярностью также пользуется раздел заявок, через который можно направлять обращения в управляющую компанию и ресурсоснабжающие организации. Кроме того, официально запущен проект домовых чатов на платформе VK Мессенджера.

Приложение «Госуслуги.Дом» было запущено в начале 2023 года. Сервис является частью государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Сначала приложение работало в тестовом режиме в нескольких регионах РФ, а с сентября стало доступно по всей стране.

Сама ГИС ЖКХ также претерпела изменения. Было реализовано более 40 технических доработок системы. Кроме того, разрабатывается новый сайт ГИС ЖКХ с обновлённым дизайном. Его запуск намечен на первое полугодие 2024 года. В этом году модернизацию системы планируется продолжить и дополнить её новыми возможностями, которые сделают взаимодействие всех участников отрасли ЖКХ ещё более быстрым, прозрачным и удобным. В частности, будет модернизирован модуль программы капитального ремонта и подсистемы приборов учёта коммунальных услуг. Также будет существенно доработана функциональность проведения общих собраний собственников в многоквартирных домах.

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