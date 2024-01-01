Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Концерт солистов Пермской оперы покажут в прямом эфире 12 января Поделиться Твитнуть

Владимир Ткаченко

Андрей Чунтомов

Концерт солистов Пермской оперы (6+), посвящённый музыке композиторов Австрии и Германии рубежа эпох позднего романтизма и модернизма, будет показан в прямом эфире. Событие пройдёт 12 января. Под руководством главного дирижёра Пермского театра оперы и балета Владимира Ткаченко театральный оркестр, мужской хор и солисты оперы Наталья Ляскова, Зарина Абаева, Наталья Буклага и Надежда Павлова исполнят сочинения Иоганнеса Брамса, Рихарда Штрауса, Густава Малера и Альбана Берга.

Трансформацию музыкальных стилей концерт представляет как варианты увлекательного сюжета длиной почти в век: от Альтовой рапсодии Иоганнеса Брамса, написанной на текст стихотворения Иоганна Вольфганга фон Гёте «Зимнее путешествие на Гарц» (1869) — до «Песен странствующего подмастерья» Густава Малера, заставляющих вспомнить циклы Франца Шуберта; от сочинённых в годы занятий у Арнольда Шёнберга «Семи ранних песен» Альбана Берга — до неоромантизма завершённых в 1948 году «Четырёх последних песен» Рихарда Штрауса.

Концерт начнется в 19:00 по пермскому времени. Трансляция концерта пройдёт на YouTube-канале театра и на его страничке ВКонтакте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.